Guerra Ucraina Russia, Zelensky: truppe nordcoreane in aiuto di Mosca

Per il presidente ucraino è evidente "una crescente alleanza tra la Russia e regimi come la Corea del Nord. Non si tratta più solo di trasferire armi". Intanto tre italiani andati a combattere i Ucraina sono stati feriti in uno scontro a fuoco con i russi. Secondo il Tg1, uno di questi è Yuri Previtali, testimone sui social della guerra e già sul fronte del Donetsk dal marzo al luglio del 2023