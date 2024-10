Guerra Ucraina Russia, Mosca all'offensiva anche a Zaporizhzhia. LIVE

Le forze armate russe, che da mesi avanzano nella regione orientale ucraina di Donetsk, passano all'offensiva anche più a ovest, in quella di Zaporizhzhia. Qui il ministero della Difesa di Mosca ha annunciato l'occupazione del villaggio di Levadne, che lo scorso anno era stato liberato dalle truppe ucraine durante la limitata controffensiva d'estate. Rimane confusa intanto la situazione nella regione russa di Kursk, dove le truppe ucraine, che dal 6 agosto sono penetrate oltre confine, cercano di mantenere le loro posizioni di fronte ai contrattacchi delle forze di Mosca. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di "feroci battaglie" in corso in particolare "nelle direzioni di Pokrovsky e Kurakhovsky", dove per il quinto giorno i soldati russi starebbero cercando di sfondare le difese degli ucraini, che "resistono e contrattaccano". Sul piano diplomatico, invece, continuano ad arrivare segnali contraddittori dalla Germania. Alle insistenti voci su una presunta iniziativa di pace di Olaf Scholz aveva risposto venerdì la ministra degli Esteri Annalena Baerbock, secondo la quale il presidente russo Vladimir Putin rifiuta di ricevere una telefonata dal cancelliere tedesco. Una circostanza smentita poi dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo il quale "Putin rimane aperto a contatti", anche se "nessuna proposta è stata fatta" dalla Germania in tal senso.





