Incidente Air India, si indaga su guasto ai motori del Boeing

Secondo l'ex pilota della Us Navy Steve Scheibner, intervistato dalla tv Cnbc, dal video del decollo dell'aereo si vede e si sente l'attivazione della "Ram Air Turbine" (Rat), un dispositivo che si aziona automaticamente in caso di un grave guasto ai due motori o di collasso degli impianti idraulici o elettronici. La Rat usa la velocità del vento per generare una spinta di emergenza. Il pilota dell'aviazione militare indiana Ehsan Khalid, citato dal sito della tv indiana Ndtv, ha dichiarato che "un guasto dei due motori è l'ipotesi di quasi tutti. L'unico sopravvissuto del disastro ha detto di aver udito un suono, che potrebbe essere l'attivazione della Rat".

Voli Air India ancora nel caos a 5 giorni dal disastro aereo

A cinque giorni dal disastro aereo in cui hanno perso la vita 270 persone, tra le quali 29 a terra, Air India continua a cancellare voli internazionali, a causa dei controlli approfonditi sulla sua flotta. Nella giornata di ieri sono stati sei i voli della compagnia annullati, tra cui un Londra-Amritsar, un Delhi-Dubai e un Mumbai-San Francisco. E anche il collegamento da Ahmedabad a Londra Gatwick, che era stato ripristinato lunedì con la nuova sigla AI159 invece della AI171 del volo finito in tragedia, non è stato effettuato, per la mancanza dell'aeromobile. Ad aumentare la confusione, un volo partito da San Francisco con destinazione Mumbai, non solo è stato deviato su Kolkata per la chiusura dei cieli del Pakistan, ma i 211 passeggeri sono anche stati costretti a scendere a Kolkata a causa di un non meglio precisato "problema tecnico": a quel punto all'aeroporto Netaji Subhash Chandra Bose di Kolkata è scoppiato il caos con i viaggiatori che cercavano in tutti i modi, ma spesso invano, di raggiungere la loro destinazione finale.