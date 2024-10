Russia, Yulia Navalnaya: "Mi candiderò a presidenzialiali dopo Putin"

"Il mio avversario politico è Vladimir Putin. E farò di tutto per far cadere il suo regime il prima possibile". Yulia Navalnaya, vedova in esilio di uno dei principali leader dell’opposizione russa, Aleksei Navalny, intende presentarsi alle presidenziali in Russia dopo l’era Putin. Lo ha dichiarato in un’intervista alla Bbc mentre presentava Patriot, il libro di memorie che il marito stava scrivendo prima della sua morte. Navalnaya sa che deve attendere che il presidente russo non sia più al potere: il suo nome appare ora nella lista dei “terroristi ed estremisti” che si oppongono al regime di Putin, e rischierebbe l’arresto se tornasse in patria ora. Ma non ha abbandonato il piano, condiviso con suo marito, di lottare per la democrazia in Russia.