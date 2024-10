Un drone è stato abbattuto nella città di Ramenskoye, a circa 45 chilometri da Mosca. Il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin ha scritto su Telegram che il drone era diretto verso la capitale russa. Ieri, un altro drone senza pilota è stato abbattuto a San Pietroburgo, un incidente che ha temporaneamente tolto la corrente ai residenti di un quartiere. Nel corso della riunione del ‘gruppo dei 7’ è stata espressa profonda preoccupazione “per il supporto della Cina alla Russia, che sta consentendo alla Russia di proseguire la guerra illegale in Ucraina e ha implicazioni significative e ampie sulla sicurezza, nonché il rafforzamento della cooperazione militare tra Cina e Russia”. Gli Stati Uniti considereranno la Russia come un avversario, indipendentemente dai risultati delle elezioni presidenziali. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista ad aif.ru.





