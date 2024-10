Ucraina Russia, almeno 9 morti per i bombardamenti a Kharkiv LIVE

L'Ucraina si aspetta una "reazione forte" dai partner all'invio di soldati in Russia da parte della Corea del Nord. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale. "Ora abbiamo prove chiare che viene fornito personale alla Russia dalla Corea del Nord, e non si tratta solo di lavoratori per le industrie, ma anche di personale militare. E ci aspettiamo una reazione normale, onesta e forte dai nostri partner a questo", ha detto il leader ucraino. "Infatti, questo è un altro Stato che si unisce alla guerra contro l'Ucraina. Tutti hanno l'opportunità di vedere le prove, sia tramite satelliti che tramite i video. Questo deve essere affrontato. Ci deve essere una risposta", ha aggiunto. "Se il mondo rimane in silenzio ora, e se finiamo per affrontare i soldati nordcoreani in prima linea (...) prolungherà solo questa guerra", ha sottolineato.