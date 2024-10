Secondo una fonte del Servizio di intelligence nazionale sudcoreano (Nis) lo spiegamento di queste truppe sarebbe già iniziato. Il segretario generale della Nato Rutte non conferma la notizia ascolta articolo

La Corea del Nord ha deciso di inviare "truppe su larga scala" per sostenere la Russia nella sua guerra contro l'Ucraina. Lo ha riferito l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando l'agenzia di spionaggio di Seul. "Il Servizio di intelligence nazionale ha affermato di aver appreso che il Nord ha recentemente deciso di inviare quattro brigate di 12.000 soldati, comprese le forze speciali, nella guerra in Ucraina", ha detto Yonhap (GUERRA UCRAIN-RUSSIA, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Kiev: "Truppe nordcoreane pronte per il combattimento dall'1 novembre" La notizia viene confermata anche da Kyrylo Budanov, capo dell'intelligence della difesa dell'Ucraina, secondo cui circa 11.000 soldati di fanteria nordcoreani sono attualmente in addestramento nell'est della Russia e si prevede che saranno pronte a combattere contro l'Ucraina entro il 1° novembre. In una intervista a The War Zone, il capo dell'intelligence della difesa ucraina ha detto che si prevede che queste truppe saranno pronte per il combattimento a partire dal 1° novembre, utilizzando equipaggiamento e munizioni russe. La prima unità di 2.600 soldati sarà dispiegata nell'Oblast di Kursk. Per quanto riguarda l'ulteriore spostamento delle truppe nordcoreane rimanenti, al momento non sono disponibili informazioni. "Al momento non abbiamo il quadro completo della situazione", ha aggiunto Budanov. approfondimento Il “Piano per la Vittoria” di Zelensky alla prova della realtà

Rutte: "Non possiamo confermare presenza nordcoreani" Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha ribadito invece che l'Alleanza al momento non può confermare che ci siano soldati nordcoreani che partecipano alla guerra della Russia contro l'Ucraina, ma ha assicurato che parlerà con Seul per avere "tutte le prove sul tavolo". "In questo momento, la nostra posizione ufficiale è che non possiamo confermare le notizie secondo cui i nordcoreani sono ora attivamente coinvolti come soldati nello sforzo bellico, ma questo, ovviamente, potrebbe cambiare", ha detto Rutte nella conferenza stampa al termine della ministeriale Difesa. Ieri il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa dopo la sua partecipazione al Consiglio europeo aveva affermato che la Corea del Nord preparava 10 mila soldati da inviare come sostegno alla Russia nella guerra di aggressione.