Zelensky all'Ue: "Aiutateci ad attaccare i russi". E chiede armi. LIVE

Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro due società cinesi legate alla produzione di droni utilizzati dalla Russia nella guerra in Ucraina. Si tratta delle prime sanzioni americane contro entità cinesi "che sviluppano e producono direttamente sistemi d'arma completi in collaborazione con aziende russe", ha affermato il Dipartimento del Tesoro. Queste decisioni riguardano un totale di tre società - due in Cina e una in Russia - e un cittadino russo, per il loro coinvolgimento nello sviluppo e nella produzione di un drone d'attacco a lungo raggio. Questo drone è progettato da esperti con sede in Cina e prodotto in fabbriche cinesi, in collaborazione con società di difesa russe, ha affermato il Dipartimento del Tesoro. Secondo il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller, "questa è la prima volta che vediamo che un'azienda cinese produce essa stessa un'arma che viene poi utilizzata sul campo di battaglia (in Ucraina) dalla Russia". Gli Stati Uniti avevano già sanzionato le aziende cinesi che rifornivano le aziende russe di componenti utilizzati nella fabbricazione di armi. Le società cinesi prese di mira giovedì sono Xiamen Limbach Aircraft Engine Co e Redlepus Vector Industry Shenzhen Co, mentre la società russa è Limited Liability Company Trading House Vector.