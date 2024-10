Il ministro ha aperto a Palazzo Reale i lavori con i partner stranieri: sul tavolo anche l'Africa subsahariana. Presenti il segretario Nato Rutte e l'Alto rappresentante Ue Borrell. Il titolare di Via XX settembre riceve un cornetto portafortuna. Ira dei residenti per le chiusure: "Siamo bloccati e lavoriamo qui dietro" ascolta articolo

Si sono aperti nella mattinata di oggi, 19 ottobre, a Palazzo Reale a Napoli i lavori del G7 Difesa. Nel cortile d'onore ha avuto luogo la cerimonia di saluto con il ministro della Difesa Guido Crosetto che ha accolto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, e a seguire tutte le delegazioni. Ai lavori della riunione ministeriale partecipano anche il segretario generale della Nato Mark Rutte e l'Alto rappresentante Ue per gli affari esteri Josep Borrell. Sul tavolo, la situazione in Ucraina, in Medioriente, in Africa e nell'Indopacifico.

"Un messaggio a chi ostacola la democrazia" "La nostra presenza qui nella splendida Napoli manda un messaggio forte e robusto a chi cerca di ostacolare i nostri sistemi democratici", ha detto Crosetto al via del G7 Difesa. "Il legame che ci tiene uniti è solido e si basa su valori comuni di libertà e sulla fiducia incondizionata nel diritto internazionale. Con questo messaggio di unità e fermezza apro ufficialmente i lavori del G7 Difesa, fiducioso che i nostri dibattiti riusciranno a offrire risultati concreti e misurabili". "Le aggressioni brutali della Russia in Ucraina e la situazione alquanto critica nel Medioriente, combinati con l'instabilità profonda che si trova nell'Africa subsahariana e le tensioni sempre maggiori nell'Indopacifico, mettono in luce un quadro di sicurezza deteriorato con prospettive per il futuro che non possono essere positive", ha aggiunto Crosetto. "Ci troviamo di fronte a scenari estremamente fluidi e caratterizzati da instabilità", ha sottolineato. leggi anche Crosetto: "Visita di Giorgia Meloni a militari Unifil? Troppi rischi"

"Senza sicurezza nessuno sviluppo" "Anche se potrebbe sembrare che questi conflitti sono geograficamente distanti, sono direttamente collegati a noi con dinamiche profonde e interconnesse. In questo contesto riconosciamo una matrice comune, ossia uno scontro tra due visioni del mondo diverse, e spesso forse incompatibili", ha affermato Crosetto. "Da un lato i Paesi e le organizzazioni che credono in un ordine del mondo basato sul diritto internazionale. Dall'altro lato chi cerca sistematicamente di mancare di rispetto alla democrazia per perseguire i propri obiettivi anche con l'uso deliberato della forza militare. Tuttavia questo è ancora più pertinente di un aspetto securitario - ha detto il titolare della Difesa -. Questa instabilità pervasiva globale ha conseguenze dirette sui nostri interessi economici e sociali. In altre parole, c'è un impatto sul nostro stile di vita. La sicurezza è la base delle società. Semplicemente non può esserci sviluppo di alcun tipo senza sicurezza".

Tra scaramanzia e polemiche Crosetto ha mostrato ai fotografi, schierati davanti allo scalone d'onore di Palazzo Reale, il cornetto portafortuna che gli è stato regalato come segno di buon augurio alla vigilia della riunione del G7 Difesa. "Adesso vi faccio fare una bella foto", ha detto il ministro sorridendo. Il cornetto gli è stato regalato ieri dal maestro artigiano Genny Di Virgilio nel corso della cena di gala. Meno felici invece diversi residenti di una Napoli blindata per l'arrivo del "Gruppo dei 7". Da ieri pomeriggio spiegano di essere bloccati dalle chiusure imposte dal rigido sistema di sicurezza. "Sono uscito alle 6.50 per andare a lavorare e alle 8 ancora devo aprire. E sono qui dietro, a Santa Lucia", ha raccontato all'Adnkronos un farmacista. Tanti i bar che hanno dovuto abbassare le saracinesche: "Ieri alle 16 mi hanno fatto togliere i tavolini fuori - racconta il titolare di un esercizio a due passi da piazza del Plebiscito -. E stamattina non passa nessuno. Fortuna che il ragazzo che mi porta i cornetti è del posto, in qualche modo magari riuscirà a passare". vedi anche G7 Difesa, Napoli blindata per le manifestazioni

A sinistra, Crosetto e il cornetto. A destra, la città blindata - ©Ansa

La collaborazione Roma-Londra con Gcap "Prezioso colloquio con collega inglese John Healey in occasione del G7 Difesa. Le Forze armate di Italia e Regno Unito collaborano proficuamente da anni e i due Paesi sono uniti da storici legami di amicizia", ha detto Crosetto su X. "Disinformazione, tecnologie emergenti, conflitti ibridi richiedono sforzi e iniziative comuni sulle quali i due paesi intendono lavorare assieme. Gcap sarà uno stimolo ulteriore per far crescere collaborazione e cooperazione industriale anche in altri settori ad elevato contenuto tecnologico", ha aggiunto. Le delegazioni L'arrivo di Crosetto in Piazza del Plebiscito è stato accompagnato dalle note dell'inno nazionale. Quella ospitata dall'Italia è la prima riunione del G7 Difesa nella storia. Le delegazioni sono guidate John Healey, segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito; Bill Blair, ministro della Difesa del Canada; Boris Pistorius, ministro federale della Difesa della Germania; Gen Nakatani, ministro della Difesa del Giappone; Lloyd Austin, segretario della Difesa degli Usa; Sebastien Lecornu, ministro delle Forze armate della Francia. leggi anche Libano, Crosetto: crisi gravissima, Israele aiuti a rafforzare Unifil