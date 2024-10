Lo ha detto il ministro della Difesa nell'informativa al Senato sui recenti attacchi alle sedi della missione Unifil in Libano. "Le Nazioni Unite non possono accettare di prendere ordine da nessuna delle due parti", ha aggiunto

''È in atto una crisi gravissima caratterizzata dal superamento progressivo di diverse linee rosse nonostante i ripetuti appelli della comunità internazionale''. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto nell'informativa al Senato sui recenti attacchi alle sedi della missione Unifil in Libano. (GUERRA IN MEDIORIENTE, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)

"Continuiamo a lavorare ad una soluzione diplomatica che, per quanto difficile, è l'unica possibile. Unifil va rafforzato e le forze libanesi rese più credibili. Servono nuove regole d'ingaggio e devono essere fatte rispettare. Ad Israele diciamo di aiutarci a rafforzare Unifil e le forze libanesi per fare in modo pacifico quello che sta facendo con le armi", ha aggiunto ancora il ministro della Difesa.