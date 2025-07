Uk, trovata morta Rosie Roche, cugina dei principi William ed Harry

Accanto a lei, secondo quanto riportato dai media inglesi, un'arma da fuoco. Una morte non sospetta, senza il coinvolgimento di terze parti, che non è stata però commentata né dalla famiglia della ragazza, né da quella reale

Lutto nella famiglia reale. Rosie Roche, cugina 20enne di William e Harry, è stata trovata senza vita nella sua proprietà a Norton, vicino a Malmesbury, nel Wiltshire. Accanto a lei, secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, un'arma da fuoco. Una morte non sospetta, senza il coinvolgimento di terze parti, che non è stata però commentata né dalla famiglia della ragazza, né da quella reale.

Il corpo senza vita trovato dalla madre

Ritrovata dalla madre e dalla sorella il 14 luglio, Rosie Roche stava preparando i bagagli per partire con gli amici. La sua morte è stata considerata "non sospetta" dalle autorità, che non ipotizzano alcun "coinvolgimento di terze parti", secondo quanto riportato dai media inglesi. L'inchiesta è stata aperta presso il tribunale del coroner di Wiltshire e Swindon. Nipote dello zio della principessa Diana, la ragazza studiava Letteratura inglese all'Università di Durham. Rosie era la cugina di secondo grado dei principi William e Harry, in quanto nipote di uno zio della principessa Diana. Suo padre, l'aristocratico Hugh Roche, è infatti nipote della baronessa Fermoy, stretta amica e confidente della defunta Regina Madre, oltre che nonna materna di Lady Diana Spencer.