Elezioni Russia, oggi "Mezzogiorno contro Putin" dei dissidenti. FOTO

Nell’ultima giornata di votazioni va in scena la dimostrazione degli oppositori del Cremlino con lunghe code in diverse città. La Procura di Mosca ha già minacciato conseguenze penali per chi parteciperà a "manifestazioni di massa non autorizzate nei seggi elettorali", e alcuni cittadini hanno denunciato di aver ricevuto misteriosi messaggi contenenti la frase: "Vota in maniera tranquilla, senza file e provocazioni"