Elezioni presidenziali in Russia, oggi ultimo giorno di voto

La Russia esulta annunciando un'affluenza record alle presidenziali, fino al 69%, nelle quattro regioni ucraine occupate dai russi. In Russia l'affluenza ha superato il 50%, riferisce la Commissione elettorale centrale. La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova attacca: "L'Occidente schiuma per non essere riuscito a boicottare le presidenziali"