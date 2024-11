Russia-Nord Corea, Pyongyang: con Mosca fino alla vittoria in Ucraina

La Corea del Nord è "fermamente accanto ai suoi compagni russi" e non ha "alcun dubbio" che la Russia riporterà "una grande vittoria" in Ucraina. Lo ha detto la ministra degli Esteri, Choe Song Hui, incontrando a Mosca il suo omologo russo Serghei Lavrov. Lo riferisce la Tass (GUERRA RUSSIA-UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). Per quanto riguarda il fronte interno, la Corea del Nord continuerà a sviluppare il suo arsenale per essere pronta a una "rappresaglia nucleare" in caso di aggressione. Ha aggiunto la ministra degli Esteri, Choe Song Hui. Choe, citata sempre dalla Tass, ha denunciato le "minacce" attuali contro il suo Paese, parlando di "piani di attacco nucleare" a Pyongyang messi a punto dagli Usa e dalla Corea del Sud.