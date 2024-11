Guerra Ucraina Russia, Mosca: nella notte abbattuti 83 droni. LIVE

Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto nella notte 83 droni ucraini in cinque regioni del Paese e nella Crimea occupata: lo ha reso noto su Telegram il ministero della Difesa di Mosca. Trentasei droni sono stati abbattuti sul territorio della regione di Kursk, 20 sul territorio della regione di Bryansk, 12 su quello della Crimea occupata, otto sul territorio della regione di Voronezh, quattro su quello di Orel e tre sul Belgorod.

Circa 8mila soldati nordcoreani hanno raggiunto la regione di confine russa di Kursk e sono pronti a entrare in combattimento contro le forze ucraine nei prossimi giorni: lo ha affermato il segretario di Stato Usa Antony Blinken. "Se queste truppe dovessero impegnarsi in operazioni di combattimento o di supporto al combattimento contro l'Ucraina, diventerebbero legittimi obiettivi militari", ha ammonito Blinken in una conferenza stampa dopo i colloqui tra Stati Uniti e Corea del Sud.





