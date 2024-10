Introduzione

Continua il braccio di ferro tra le forze armate di Mosca e quelle di Kiev nella regione russa di Kursk. Stando a quanto dichiarato da Vladimir Putin, la situazione starebbe però girando a favore del suo esercito: circa 2mila uomini tra gli avversari sono ormai circondati. Al momento starebbero cercando di allentare il blocco. Il capo del Cremlino ha spiegato "che sono circondati, ma non si rendono nemmeno conto di esserlo. Infatti, a giudicare dalle informazioni che abbiamo, il comando ha perso i contatti con le truppe”. Non solo: Putin ha annunciato nei giorni scorsi che l’esercito russo ha già cominciato ad eliminare queste unità nemiche. Nell’ultimo mese, ha aggiunto, in tutto le truppe ucraine avrebbero perso circa 26mila militari nella zona di Kursk.

Secondo l’Isw (Institute for the Study of War), le dichiarazioni di Putin sono “un’esagerazione”. E Kiev nega: è "una palese disinformazione che non riflette la situazione reale", taglia corto il comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrskyi. Le truppe, anzi, "continuano le operazioni attive in direzione di Kursk, distruggendo il potenziale di combattimento del nemico per il terzo mese consecutivo. Nonostante l'intensa pressione del nemico in questa direzione, gli occupanti subiscono perdite significative in termini di personale ed equipaggiamento militare"