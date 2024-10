In chiusura del vertice di Kazan, il leader del Cremlino ha evidenziato come l'esercito russo stia "avanzando in tutte le sezioni della linea di contatto". Poi ha lanciato un messaggio ai “partner occidentali”, da cui “riceviamo segnali diversi riguardo a possibili contatti”. Lo Zar assicura: “Non ci siamo sottratti a questi contatti. Se qualcuno vuole rinnovare i rapporti con noi, lo faccia"

Mosca è pronta a prendere in considerazione ogni opzione per la pace in Ucraina "sulla base della situazione reale sul terreno". Questo e "nient'altro". Così il presidente russo Vladimir Putin da Kazan, in chiusura del vertice dei Paesi Brics che nei giorni scorsi lo ha tenuto impegnato tra i lavori del summit e incontri bilaterali, da Xi Jin Ping a Erdogan. Il capo del Cremlino – come citato dall’agenzia Tass - ha poi precisato che il suo esercito "sta avanzando in tutte le sezioni della linea di contatto" nel conflitto russo-ucraino e, dalla conferenza stampa conclusiva del vertice, ha lanciato un messaggio ai “partner occidentali”, da cui “riceviamo segnali diversi riguardo a possibili contatti”. Putin assicura: “Non ci siamo sottratti a questi contatti. E quando sentiamo che rifiutiamo, che rifiuto qualsiasi conversazione, contatto, anche con i leader europei, è una menzogna. Se qualcuno vuole rinnovare i rapporti con noi, lo faccia" (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE).