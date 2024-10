Brics, quali sono i Paesi membri e cosa vogliono

Il termine Brics è evocato per la prima volta da un banchiere della firma statunitense Goldman Sachs, Jim O’Neill, allora responsabile della ricerca economica globale per l’istituto statunitense. L’acronimo, che inizialmente non includeva il Sudafrica ("Bric"), è stato usato per la prima volta nel 2001 per indicare “mercati che sembravano promettenti per gli investitori ma che non avevano nulla di evidente in comune”. Fu poi partire dal 2006, su iniziativa della Russia, che i ministri degli Esteri di questi Paesi hanno iniziato a incontrarsi annualmente a margine degli incontri dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nel 2010 hanno incluso il Sudafrica.