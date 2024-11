Guerra Ucraina, droni russi su Kiev: a fuoco un edificio residenziale

I detriti dei droni russi abbattuti nella notte su Kiev sono caduti su tre distretti della capitale ed hanno colpito anche un altro condominio, oltre a quello di 16 piani in cui è scoppiato un incendio ed è rimasta ferita una persona: lo ha reso noto su Telegram l'amministrazione militare della capitale ucraina (Kmava). "Oltre ai distretti di Solomiansky e Sviatoshyn, è stata registrata la caduta di detriti anche nel distretto di Dniprovsky - si legge nel messaggio -. Di conseguenza, in un edificio residenziale di nove piani, su uno dei piani ha preso fuoco un balcone con una superficie di due metri quadrati". Non ci sono per il momento informazioni su eventuali feriti o vittime.