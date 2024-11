Ucraina, Medvedev: "Trump potrebbe diventate il nuovo JFK". LIVE

Le elezioni statunitensi "non cambieranno nulla per la Russia" e lo "sbiadito" Donald Trump, "che pronuncia banalità non può fermare la guerra se ci provasse davvero, potrebbe diventare il nuovo JFK": lo scrive su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, riferendosi all'ex presidente Usa John Fitzgerald Kennedy assassinato a Dallas nel 1963. Medvedev definisce poi la candidata democratica Kamala Harris una "stupida, inesperta, impulsiva".

Un nuovo attacco con droni russo ha scosso questa mattina la capitale ucraina Kiev, dove una prima esplosione è stata udita intorno alle 5:45 (le 4:45 in Italia), hanno constato i giornalisti della Rbc-Ucraina. Da parte sua, il sindaco della città, Vitaly Klitschko, ha scritto su Telegram che i servizi di emergenza sono stati chiamati nel distretto di Sevcenko, aggiungendo però che "finora non è stato riscontrato alcun incendio e non ci sono vittime".

Il ministero della Difesa russo ha reso noto su Telegram che la notte scorsa le sue difese aeree hanno abbatto 19 droni ucraini su tre regioni del Paese. Sedici droni nemici sono stati distrutti sul territorio della regione di Rostov, due sul territorio della regione di Belgorod e uno su quello della regione di Volgograd.





