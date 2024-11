Soccorritore italiano morto in Ucraina, era stato ferito da granata

Massimiliano Galletti, volontario della Protezione Civile di San Benedetto del Tronto di 59 anni, è morto a causa delle ferite riportate dopo essere stato colpito dalle schegge di una granata mentre prestava soccorso ai feriti a Kharkiv. Per il rientro della salma in Italia non si avranno notizie certe fino al prossimo lunedì 4 novembre

Un italiano di 59 anni, Massimiliano Galletti, è morto all’ospedale di Kiev a causa delle gravi ferite riportate dopo essere stato colpito dalle schegge di una granata. L’uomo, soccorritore della Protezione Civile di San Benedetto del Tronto, è deceduto dopo un mese in coma nell'ospedale di della capitale ucraina. Galletti sarebbe stato colpito dalle schegge di un colpo di Rpg, un lanciagranate portatile anti carro mentre si trovava a Kharkiv come volontario: il 59enne ascolano, esperto nella guida di cani molecolari, si occupava infatti di soccorrere le persone ferite in battaglia. ( GUERRA UCRAINA-RUSSIA, IL LIVEBLOG )

Nessuna notizia sul rientro della salma

Per il rientro della salma in Italia non si avranno notizie certe fino al prossimo lunedì, 4 novembre. L'ambasciata ha riferito all'avvocato della famiglia Carla Tiboni che "il ministero della Difesa ucraina dovrà ancora sciogliere le riserve riguardo ad un'eventuale autopsia o se dare il nulla osta del rientro della salma in Italia". È già stata allertata un'organizzazione di pompe funebri internazionale che si occuperà del trasporto del feretro via terra perché lo spazio aereo è chiuso.