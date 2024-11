Kiev: "Ci aspettiamo 15000 soldati della Corea Nord in Ucraina". LIVE

Il Dipartimento di Stato americano ritiene che 10.000 militari nordcoreani siano dispiegati nella regione russa di Kursk, afferma il portavoce Matthew Miller. "Stimiamo che in circa 10.000 siano arrivati ;;a Kursk e potrebbero entrare in combattimento nei prossimi giorni", ha detto Miller in una conferenza stampa. "Ci aspettavamo che fosse probabile che si schierassero contro le forze ucraine e se lo faranno saranno legittimi obiettivi militari", ha aggiunto il funzionario Usa. "Le prime truppe nordcoreane sono già finite sotto il fuoco ucraino a Kursk", aveva annunciato ieri Kiev. Il presidente Volodymyr Zelensky ha detto che sulla base delle informazioni d'intelligence "ci sono già 11.000 nordcoreani nella regione" russa al confine con l'Ucraina.