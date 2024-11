Guerra Ucraina Russia, Nyt: molti militari nordcoreani uccisi. LIVE

Le truppe nordcoreane sono entrate in guerra al fianco della Russia contro l'Ucraina e un numero significativo è stato ucciso, ha riferito il New York Times, citando un alto funzionario di Kiev e un alto funzionario statunitense. Le truppe nordcoreane si sono scontrate per la prima volta con le forze ucraine che stanno occupando una parte della regione russa di Kursk, ha affermato il Nyt. Il parlamento di Mosca vota oggi la ratifica del trattato strategico con Pyongyang





