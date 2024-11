Chi è Cecilia Piccioni, ambasciatrice che ha incontrato Putin a Mosca

L'ambasciatrice italiana a Mosca Cecilia Piccioni è stata ricevuta al Cremlino dal presidente russo Vladimir Putin. Nominata nel luglio scorso al posto del predecessore Giorgio Starace, è la prima donna a ricoprire l’incarico di ambasciatrice d’Italia nella Federazione russa. Nata a Roma nel 1964, Piccioni si è laureata in Scienze politiche all’Università di Roma nel 1991 e ha conseguito un Master in Finanza Internazionale e Commercio Estero nel 1992. Dopo alcune collaborazioni nel settore creditizio e un'esperienza in Banca Mondiale, nel 1996 è entrata a far parte del corpo diplomatico italiano vincendo un concorso pubblico come volontario nella carriera diplomatica, con specializzazione commerciale.