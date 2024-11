Putin, niente complimenti a Trump dopo la vittoria delle elezioni Usa

Spettacolo

Elezioni USA 2024, le reazioni delle star alla vittoria di Trump

Il tycoon è diventato il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Sui social i sostenitori di Kamala Harris, come la rapper Cardi B, non hanno trattenuto la preoccupazione per i risultati delle elezioni, mentre i supporter di Donald Trump, come il podcaster Joe Rogan, hanno espresso grande entusiasmo

Il Repubblicano Donald Trump ha battuto la candidata Democratica Kamala Harris ed è diventato il 47esimo presidente degli Stati Uniti. “Sono il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Abbiamo fatto la storia. Questa è una magnifica vittoria che ci consentirà di rendere l'America di nuovo grande", aveva detto il tycoon prima dell'ufficialità. Sui social sono comparse le reazioni di celebrities come Cardi B. "Vi odio tantissimo", ha scritto in una story Instagram la rapper, che in un livestream ha aggiunto: "Sono davvero triste"

Il regista nominato all'Oscar e attivista Adam McKay si è invece scagliato su X contro i Democratici, rappresentati da Kamala Harris. "Chi avrebbe mai immaginato che mentire sulla salute cognitiva di Biden per 2 anni, rifiutarsi di fare una convention aperta per un nuovo candidato, non menzionare mai l’assistenza sanitaria pubblica e abbracciare il fracking, i Cheney e un anno di massacro di bambini a Gaza non sarebbe stata una mossa vincente strategia? Qualcuno con mezzo cervello?", ha scritto