Guerra in Ucraina, governo studia alternative a gas russo

Cosa accadrebbe se Mosca chiudesse il rubinetto del gas? Si tratta di uno scenario al momento lontano e che non si è mai verificato in passato. Le forniture dalla Russia finora non hanno subito scossoni, sebbene dall’inizio dell’anno siano calate rispetto ai livelli passati. Se però il flusso s’interrompesse, o scendesse sensibilmente, per esempio come ritorsione contro le sanzioni internazionali per la guerra in Ucraina, l’Italia si troverebbe in difficoltà

Circa il 45 per cento del gas che importiamo proviene dalla Russia. E metà dell’energia elettrica in Italia la facciamo bruciando metano. Ecco perché il governo sta studiando un piano per garantire al Paese l’energia necessaria nel caso in cui si riducessero i flussi da Mosca.

Taglio dei consumi e ricorso agli stoccaggi

La prima cosa che viene in mente è un taglio dei consumi: è stato fatto nel 2006, quando venne ridotto per alcuni tipi di industrie e per il riscaldamento. Altra possibilità è quella di attingere a quello che c’è nei depositi. Gli stoccaggi sono pieni al 40 per cento (più della media europea) e siamo a fine inverno, quindi se ne può conservare meno per scaldare le case (ora utilizziamo questa fonte per oltre il 20% delle nostre necessità). Queste due opzioni sono quelle più a portata di mano.

Più gas da altri fornitori

Le altre strade a disposizione sono più complicate e costose. A partire da quella di comprare altro gas dai nostri fornitori, come Algeria, Tunisia e Libia. Dal nord Africa il metano arriva direttamente via tubo, così come quello dall'Azerbaijan, a cui Palazzo Chigi intende rivolgersi per aumentare gli approvvigionamenti. Ma in tempi brevi è difficile avere grandi quantità a disposizione. Stesso discorso per la promessa degli Stati Uniti (primo produttore al mondo) di darci più gas liquefatto, che però richiede degli impianti appositi e al momento di questi ne abbiamo solo tre.

Riapertura centrali a carbone

Potrà essere necessario – ha detto Mario Draghi - riaprire le centrali a carbone: sono quattro quelle attive, altre cinque o sei si possono riaccendere ma ci vuole un mese. Si possono fare andare a petrolio (con costi più alti) nel giro di una settimana alcuni impianti a metano, mentre per riattivare quelli vecchi servono trenta giorni. Più tempo (circa sei mesi) per aumentare l’estrazione di gas dai nostri giacimenti e un anno per avere risultati apprezzabili producendo più energia da fonti rinnovabili.