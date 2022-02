Bruegel: senza gas russo l'Ue avanti fino all'estate azzerando riserve

Se la Russia non rifornisse più l'Unione Europea del suo gas naturale, il Vecchio Continente potrebbe resistere fino all'estate. Questo è il messaggio di Simone Tagliapietra, senior fellow del think tank Bruegel. A Sky TG24 Business, commentando le dichiarazioni della presidente Ursula von der Leyen secondo cui l'Ue sarebbe al sicuro per questo inverno anche se la Russia chiudesse il gas, ha detto: «Noi possiamo anche arrivarci all'estate, ma il problema vero per l'Europa sarebbe cosa succede dopo la fine di questo inverno. Quando finisce l'inverno, noi dobbiamo ricominciare a riempire gli stoccaggi. Di solito come li riempiamo durante l'estate gli stoccaggi? Col gas russo, perché è quello che costa meno, arriva in abbondanza e riempiamo gli stoccaggi per prepararci al nuovo inverno. Se questa volta non riusciamo a fare questo il vero problema è spostato nel tempo e noi cominciamo il nuovo inverno ad ottobre con una situazione drammatica».