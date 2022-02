Ucraina, cosa succederà alle repubbliche separatiste del Donbass

Con la decisione di Vladimir Putin di riconoscere l'indipendenza delle due repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk e la violazione degli accordi di Minsk, si apre un nuovo capitolo per i due territori. Anche se erano già controllati di fatto da Mosca, gli analisti invitano a non minimizzare l'ingresso dell'esercito in quello che la comunità internazionale considera tuttora territorio ucraino. Gli Usa, intanto, hanno già preso una prima decisione ascolta articolo Condividi

Di che territori parliamo vedi anche Crisi Russia-Ucraina: il Donbass, dove si trova e perché se ne parla Le due repubbliche in questione sono quelle autoprocalmate di Donetsk e Luhansk. Occupano circa un terzo della regione orientale del Donbass e del loro “destino” si parla dal 2014, ovvero da quando la Russia ha armato e aiutato i cosiddetti separatisti a prenderne il controllo. Motivo per cui l’Ucraina le definiva almeno fino a poche ore fa “territori temporaneamente occupati”. Da allora i secessionisti hanno anche dichiarato l’indipendenza dall’Ucraina e organizzato dei referendum per rendere possibile l’annessione con la Russia. Secondo i risultati da loro resi noti, la stragrande maggioranza della popolazione di Donetsk e Luhansk era favorevole a questa ipotesi. Anche la vita delle persone è cambiata. Sia la moneta che la lingua non sono più quelle ucraine: si usa il rublo e si parla russo. Inoltre, gli abitanti sono invitati a cambiare cittadinanza. Gli accordi di Minsk, siglati in due parti nel 2014 e nel 2015, prevedevano il riconoscimento di uno status speciale per queste repubbliche in conformità con la legge ucraina. La loro violazione è la prima conseguenza diretta della decisione presa da Putin.



Cosa succede ora vedi anche Chi è Volodymyr Zelensky, da ex attore a presidente dell'Ucraina Come ricostruisce il Guardian, un articolo dei documenti firmati da Putin prevede nelle repubbliche separatiste “l’implementazione di funzioni di pace da parte delle forze armate della Federazione russa”. Questa frase non sembra voler alludere a un intento aggressivo da parte di Mosca, ma gli analisti mettono in allerta. “Questa è una tipica mossa russa per far sembra una presa di potere militare, un’operazione benigna”, scrive l’analista Michael Bociurkiw, nonresident senior fellow dell’Eurasia Centre dell’Atlantic Council. Anche Tyson Wetzel, fellow dell’Atlantic Council invita a tenere alta l’attenzione. “Sarà facile per alcuni dire che la situazione sul campo è rimasta essenzialmente uguale, con la Russia che aumenterà semplicemente il numero di forze nelle regioni che ha occupato per otto anni. Ma questo modo di ragionare minimizza le azioni di Putin… un’invasione miliare è esattamente quello che è successo lunedì”. La Bbc fornisce ulteriori dettagli. Con i decreti firmati da Putin, si sottolinea, la Russia può ora costruire delle basi militari e il fatto che arrivino più truppe in un territorio dove ci sono continue violazioni del coprifuoco - in questi territori si continua a combattere - rende il rischio di una guerra molto più alto. Questa possibilità dipende anche dal punto fino a cui si spingerà Mosca, e dall’eventuale scelta di superare la cosiddetta “linea amministrativa” che separa il fronte dal resto del Paese.

La versione russa approfondimento Crisi Russia-Ucraina: cosa sappiamo e cosa può succedere ora Mentre a Occidente si condannano le azioni di Putin, a Mosca le decisioni del presidente sono state accolto in modo molto diverso. “Ora verranno siglati degli accordi e gli attacchi in questi territori saranno considerati attacchi alle forze armate russe”, ha detto Alexey Chepa, il vice presidente del Comitato affari internazionali della Duma di Stato secondo quanto riferisce la Tass. “Questo è l’unico modo per proteggere i cittadini di quelle repubbliche”. La Tass riporta anche le parole del sociologo Denis Volkov secondo il quale la maggior parte dei russi sarebbero a favore della mossa di riconoscere le due repubbliche con la convinzione che sia fatta per proteggere la popolazione russa. “Per un russo medio, non c’è un link diretto tra le azioni della Russia e le conseguenze economiche”, ha detto. “La maggior parte delle persone tendono a considerali schemi ostili americani e sono convinti che qualsiasi cosa faccia la Russia, verranno comunque imposte sanzioni”.