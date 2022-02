Crisi Russia-Ucraina: cosa sappiamo e cosa può succedere ora

4/13 ©Ansa

FINTI INCIDENTI E PROVOCAZIONI - Un altro scenario che paventano gli esperti è questo: potrebbero susseguirsi degli incidenti, come l’esplosione di un gasdotto o altre violazioni della tregua, messi in piedi dai ribelli del Donbass su ordine di Mosca e fatti ricadere sull’Ucraina. Ribelli che poi chiederebbero l’aiuto di Putin per far fronte a queste presunte violazioni. Oppure, sempre inscenando degli incidenti, la Russia potrebbe provocare la reazione degli ucraini per poi giustificare l’ingresso delle sue forze armate nel Donbass

Putin riconosce Donbass. Ue: "Reagiremo con fermezza". Zelensky: "Non cederemo"