Usa 2024, testa a testa tra Donald Trump e Kamala Harris. LIVE

Il Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del Parlamento cinese, ha iniziato oggi la sua riunione di cinque giorni allo scopo di esaminare diverse proposte di legge, nel mezzo delle crescenti attese sul via libera a un corposo e dettagliato pacchetto di stimoli fiscali per rilanciare un'economia incerta. Negli ultimi mesi Pechino ha svelato supporti monetari e finanziari vari e frammentari per rafforzare la fiducia delle imprese e delle famiglie, ma gli economisti hanno sollecitato ulteriori mosse per scuotere e rilanciare la crescita. Secondo gli analisti, gli sforzi potrebbe crescere ancora di più se l'ex presidente americano Donald Trump dovesse ritornare alla Casa Bianca con le elezioni del 5 novembre. L'organismo parlamentare mandarino di vertice, presieduto dal numero tre della gerarchia comunista Zhao Leji, ha avviato i lavori discutendo una bozza di revisione della legge sull'arbitrato cinese, ha riferito l'agenzia di stampa statale Xinhua. Gli economisti di Nomura si aspettano che i legislatori approvino in settimana circa 1.000 miliardi di yuan (140 miliardi di dollari) di bilancio extra, principalmente per i governi locali indebitati. Mentre altri 1.000 miliardi sarebbero al servizio delle banche per cancellare i prestiti in sofferenza degli ultimi quattro anni, in prevalenza legati alla pandemia del Covid-19. Si prevede che le misure concrete debbano essere annunciate venerdì, quando il quadro del voto Usa sarà più chiaro. "Riteniamo che i risultati delle elezioni americane avranno un certo impatto sulla dimensione del pacchetto di stimoli di Pechino", ha affermato Ting Lu, Chief China Economist di Nomura, in una nota. Entrambi i candidati, Kamala Harris e Donald Trump hanno promesso di essere più severi con Pechino, con il tycoon che ha promesso dazi del 60% su tutti i beni cinesi in arrivo nel Paese. "A nostro avviso, la dimensione del pacchetto di stimoli fiscali della Cina sarebbe circa dal 10 al 20% più grande con una vittoria di Trump rispetto allo scenario di una vittoria di Harris", ha scritto Lu, osservando però che "le sfide principali per Pechino provengono dall'interno piuttosto che dall'esterno". La Cina sta lottando contro i consumi interni lenti, una crisi persistente nel settore immobiliare e un debito pubblico alle stelle, tutti fattori che minacciano l'obiettivo di crescita ufficiale di Pechino del 5% per il 2024.