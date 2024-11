Usa, Trump: “Non mi dispiacerebbe se sparassero ai media”

A due giorni dal voto, Donald Trump torna a far discutere con una nuova affermazione provocatoria. Dopo le "pistole da puntare contro Liz Cheney", il tycoon questa volta ha preso di mira la stampa, sostenendo che non gli "dispiacerebbe se qualcuno sparasse ai media". "Per uccidermi qualcuno dovrebbe sparare attraverso i giornalisti presenti e la cosa non mi dispiacerebbe così tanto", ha dichiarato durante un comizio in Pennsylvania, uno Stato chiave per la vittoria finale, definendo i media "gravemente corrotti". (Elezioni USA: da Donald Trump a Kamala Harris, quante ne sai sulle presidenziali? IL QUIZ)