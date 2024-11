Elezioni USA, quante ne sai sulle presidenziali? FAI IL QUIZ

Il 5 novembre gli americani sono chiamati ad eleggere il prossimo presidente degli Stati Uniti. Mettiti alla prova e scopri quanto sei preparato sui candidati in lizza per la vittoria e sui presidenti del passato

Dopo una campagna elettorale non priva di colpi di scena, con il candidato democratico Joe Biden che si è ritirato in corsa cedendo il posto a Kamala Harris, e confronti televisivi con l’avversario Donald Trump che hanno incollato allo schermo migliaia di elettori (IL DIBATTITO), la parola ora spetta ai cittadini americani (SPECIALE ELEZIONI).

Tuttavia, non è proprio così. I cittadini statunitensi non eleggono direttamente il presidente e il vicepresidente. Nel Paese vige infatti il sistema del collegio elettorale: gli americani con il voto del prossimo 5 novembre demandano la scelta al collegio dei grandi elettori (Elezioni Usa, come funziona il sistema elettorale: tutto quello che c'è da sapere).

Intanto, inevitabile volgere lo sguardo al passato e ripercorrere i mandati di ieri, da Jimmy Carter a Ronald Reagan, da George Bush a Richard Nixon.

Insomma, tutto pronto per il voto. Per l’inaugurazione ufficiale della nuova presidenza, invece, bisognerà avere ancora un po’ di pazienza.

Verifica quanto sei preparato sulle Elezioni americane con il News Quiz di SkyTg24