Come Trump potrebbe tornare presidente senza vincere le elezioni

"Con il nostro piccolo segreto possiamo fare grandi cose alla Camera", suggerisce The Donald indicando lo speaker repubblicano Mike Johnson. Tra le parole sibilline del candidato del Gop sembrerebbero celarsi le trame per conquistare la Casa Bianca, anche in caso di risultato incerto, puntando a una "contingent election" dopo aver gettato il Paese nello scompiglio. Ma di cosa si tratta e quale sarebbe il piano del tycoon?