Huawei, inchiesta Bruxelles: arrestate quattro persone

Quattro arresti nell'inchiesta per presunta corruzione condotta dalla Procura federale di Bruxelles che coinvolgerebbe lobbisti che operavano per il colosso cinese delle tlc Huawei. Dopo le perquisizioni effettuate il 13 marzo scorso nell'ambito di un'inchiesta per criminalità organizzata, riciclaggio di denaro e corruzione, informa la Procura Federale in una nota, il giudice istruttore ha finora rinviato a giudizio quattro persone per corruzione attiva e associazione a delinquere. Una quinta persona è stata denunciata per riciclaggio. Per le quattro persone è stato emesso un mandato di arresto, mentre la quinta è stata rilasciata con condizioni. Oggi i quattro sono stati portati nella Camera di Consiglio, che ha disposto la prosecuzione della detenzione. Inoltre, ieri hanno avuto luogo nuove perquisizioni negli uffici del Parlamento Europeo a Bruxelles, alcuni dei quali erano già stati posti sotto sigilli il 13 marzo.