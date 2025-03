Papa Francesco, il Vaticano: "Ieri notte senza ventilazione meccanica"

Il quadro del Pontefice, ricoverato dallo scorso 14 febbraio, resta complesso. L'obiettivo è la progressiva riduzione del ricorso alla maschera per respirare durante la notte e all'ossigenazione ad alti flussi durante il giorno ascolta articolo

Le condizioni di Papa Francesco restano "stabili", anche se inserite "in un quadro complesso": la Sala stampa vaticana fa sapere che la scorsa notte il Pontefice non ha utilizzato la ventilazione meccanica. Niente maschera dunque. Occorre però "prudenza, perché non si tratta di uno stacco definitivo ma di una progressiva riduzione". Bergoglio è stato comunque aiutato con l'ossigenazione ad alti flussi, con l'obiettivo di passare man mano quella ordinaria. Il Pontefice è ricoverato dallo scorso 14 febbraio al Policlinico Gemelli di Roma, a causa delle complicazioni di un'infezione polmonare bilaterale dovuta a un'infezione polimicrobica.

Le dimissioni non sono imminenti La situazione resta stazionaria, ribadisce il Vaticano, ma anche oggi si sono registrati "lievi miglioramenti" per la situazione sia respiratoria che motoria, per le quali il Papa fa fisioterapia tutti i giorni: oggi ha alternato terapia, fisioterapia, preghiera e lavoro. Bergoglio resterà ricoverato ancora e le sue dimissioni dall'ospedale non sono imminenti, ribadiscono fonti vaticane ricordando che i medici nel bollettino avevano parlato della necessità di "ulteriori giorni" di terapie ospedaliere.