Kiev: "Distrutti 35 missili da crociera, danni in città"

La difesa aerea ucraina ha distrutto tutti e 35 i missili da crociera lanciati dalla Russia contro il Paese. Lo riferisce il comando dell'Aeronautica ucraina, citato dall'agenzia Unian. L'attacco russo, cominciato attorno a mezzanotte e mezzo ora locale e che aveva fatto scattare un allarme in tutta l'Ucraina, si è concluso attorno alle 4. Su Kiev sono stati individuati e distrutti oltre 20 bersagli aerei, secondo l'amministrazione militare della città, e nessuno ha colpito gli obiettivi previsti, come riporta Unian. La caduta di detriti ha comunque provocato danni. In articolare, nel quartiere Desnyan della capitale asfalto e le linee elettriche dei filobus sono state danneggiate e vetrine dei negozi sono state parzialmente infrante. Non ci sono ancora notizie disponibili su eventuali vittime.