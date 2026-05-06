Guerra Ucraina, in vigore tregua di Kiev che denuncia attacco russo su Zaporizhzhia. LIVE
Scattato il cessate il fuoco unilaterale di Kiev, ma Mosca afferma di aver abbattuto stanotte circa 50 droni ucraini sul territorio russo. Colpita da un raid russo Zaporizhzhia, secondo le autorità locali. La Russia chiede una tregua per le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio
in evidenza
Scattato il cessate il fuoco unilaterale di Kiev, ma Mosca afferma di aver abbattuto stanotte circa 50 droni ucraini sul territorio russo. Colpita da un raid russo Zaporizhzhia, secondo le autorità locali. La Russia chiede una tregua per le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Mosca: 53 droni ucraini distrutti stanotte su Russia e Mar Nero
Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto stanotte 53 droni ad ala fissa ucraini "sui territori delle regioni di Belgorod, Bryansk e Kursk, sulla regione di Mosca, sulla Repubblica di Crimea e sulle acque del Mar Nero". Lo riporta l'agenzia di stampa Tass.
Kiev denuncia attacco russo durante cessate il fuoco unilaterale
Il comandante militare della regione di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, ha denunciato un attacco russo contro attrezzature industriali nella zona, mentre Kiev annunciava l'osservanza di un cessate il fuoco unilaterale a partire dalla mezzanotte. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito che Kiev risponderà "simmetricamente" a qualsiasi violazione del cessate il fuoco, mentre la Russia stessa chiede una tregua per le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio.