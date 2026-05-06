A Milano la terza edizione del festival "Ucraina è Ucraina"

Domenica 10 maggio il festival si svolgerà per l’intera giornata con un programma ricco di incontri, interventi e momenti di approfondimento. Lunedì 11 maggio l’evento proseguirà con un concerto serale. Ad aprire il programma sarà lo storico Jaroslav Hrytsak, ospite del festival per la terza volta, che guiderà il pubblico alla scoperta dell’Hetmanato ucraino — una delle espressioni più significative della tradizione statale ucraina e modello di organizzazione politica autonoma nell’Europa moderna.

Questa edizione è dedicata alle persone

Protagonisti: figure storiche e contemporanee che hanno contribuito a costruire l’identità dell’Ucraina. Tra queste, Pylyp Orlyk, autore di uno dei primi prototipi di costituzione in Europa. Particolare attenzione sarà riservata al ruolo delle donne: dalle principesse della Rus’-Ucraina, protagoniste di una rete diplomatica europea, fino alle donne moderne che hanno inciso profondamente nella cultura e nella società. Tra queste, Sophia Yablonska, viaggiatrice e pioniera del reportage visivo, tra le prime in Europa a raccontare il mondo attraverso immagini e narrazioni. Il programma offrirà inoltre uno sguardo sulla cultura artistica ucraina e un viaggio nell’Ucraina contemporanea.