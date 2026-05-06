Spese per la Difesa, cos’è il defence-washing e cosa succede in Ue

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Guerra e spese Nato per la Difesa, cos’è il “defence-washing” e cosa succede in Ue

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Ansa/Sky TG24

Il governo italiano vorrebbe inserire i fondi contro il caro-energia nelle spese militari, per cui è possibile scostarsi dal tetto del 3% del deficit fissato dall'Ue, ma Bruxelles ha negato questa possibilità. Diversi altri Stati europei hanno però già fatto rientrare finanziamenti di vario tipo nell'alveo delle risorse per la Difesa, anche per raggiungere una spesa di almeno del 2% del Pil in spese militari, come chiede la Nato. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" andata in onda il 5 maggio

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