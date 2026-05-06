Introduzione
Ogni dettaglio del viaggio della MvHondius, la nave da spedizione con passeggeri che sbarcavano su diverse isole dell'Oceano Atlantico per dedicarsi al birdwatching e ad altre attività, viene attentamente analizzato dagli esperti coordinati dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che definiscono basso il rischio a livello globale legato al focolaio ma vogliono ricostruirne la dinamica. L’obiettivo è capire l'origine delle infezioni che hanno provocato finora 7 casi (2 confermati e 5 sospetti) con 3 morti.
Quello che devi sapere
L’itinerario della MvHondius
La nave è partita da Ushuaia, in Argentina, l'1 aprile 2026. L’Oms ha ricostruito l’itinerario seguito dall'imbarcazione con i suoi 88 passeggeri e 59 membri dell'equipaggio (totale 147 persone) attraverso l'Atlantico meridionale: il viaggio ha previsto numerose soste in regioni remote ed ecologicamente diverse come Antartide continentale, Georgia del Sud, Isola Nightingale, Tristan da Cunha, Sant'Elena e Isola di Ascensione.
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L’origine del focolaio
Non è escluso che possa esserci stata una fonte di esposizione al virus proprio su queste isole. Maria Van Kerkhove, direttrice per la prevenzione delle epidemie e pandemie dell'Oms, ha rivelato che a innescare il focolaio di Hantavirus sulla Mv Hondius "può essere stata una trasmissione da uomo a uomo", un contagio quindi fra persone a stretto contatto. E l'Oms ha fornito anche altri aggiornamenti sull'evoluzione del focolaio: non si sarebbe originato sulla nave, come inizialmente ipotizzato, ma in Sudamerica dove sarebbero stati infettati i due coniugi olandesi, poi deceduti, che avrebbero poi diffuso il virus ad altri passeggeri. Una possibilità concreta cui l'Oms ha dato seguito avviando le procedure per rintracciare i passeggeri del volo Sant'Elena-Johannesburg, su cui la donna olandese si era imbarcata il 25 aprile dopo "aver manifestato sintomi gastrointestinali", ed evitare così un allargamento del contagio.
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I casi accertati e sospetti di Hantavirus
Oltre ai casi di Hantavirus confermati, tra cui il britannico ricoverato in Sudafrica e "in via di miglioramento", per l'Oms ci sono cinque contagi "sospetti", non ancora accertati. Fra loro anche un contatto asintomatico e due membri dell'equipaggio, uno inglese e l'altro olandese, che sono stati evacuati oggi via Capo Verde, ha dichiarato all'Afp Ann Lindstrand, rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) nel Paese.
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Le misure dei Paesi per affrontare il focolaio
Le autorità degli Stati finora coinvolti nella gestione dell'evento - Capo Verde, Paesi Bassi, Spagna, Sudafrica e Regno Unito - hanno avviato misure di risposta coordinate in collaborazione continua tra l'Oms e i Focal Point nazionali del Regolamento sanitario internazionale (Ihr) per garantire la tempestiva condivisione delle informazioni e il coordinamento delle azioni. Il Focal Point dell'Argentina ha condiviso gli elenchi dei passeggeri e dell'equipaggio con gli altri Focal Point, in base alla nazionalità di ciascuna persona. I colloqui per la gestione clinica e l'evacuazione medica dei passeggeri sintomatici si sono svolti tra il Segretariato del Team medico di emergenza (Emt) dell'Oms e il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (Ercc) dell'Ue. Oltre all'Istituto nazionale per le malattie infettive del Sudafrica che ha fatto i test di laboratorio e confermato l'infezione da Hantavirus, ulteriori campioni di laboratorio prelevati da passeggeri sintomatici vengono inviati, con il supporto dell'Oms, all'Institut Pasteur di Dakar, in Senegal, per essere analizzati.
Le raccomandazioni dell’Oms
L'Oms riporta di aver raccomandato agli Stati coinvolti di "proseguire gli sforzi in materia di individuazione, indagine, segnalazione, gestione dei casi, controllo delle infezioni e gestione della salute pubblica a bordo, comprese le misure di sanificazione delle navi, in stretto coordinamento con l'operatore del trasporto, al fine di prevenire e controllare le infezioni causate dagli Hantavirus". Nel contesto dell'attuale epidemia, continua l'agenzia Onu per la salute, "passeggeri e membri dell'equipaggio devono praticare una frequente igiene delle mani, rimanere vigili sui sintomi dell'Hantavirus e monitorare attivamente i sintomi per 45 giorni. L'equipaggio deve garantire un'adeguata pulizia ambientale (evitando la pulizia a secco) e una corretta ventilazione della nave. I passeggeri e i membri dell'equipaggio che manifestano sintomi devono informare il personale medico di bordo e autoisolarsi. In presenza di sintomi respiratori, è necessario osservare le norme di igiene respiratoria e indossare una mascherina chirurgica. È essenziale mantenere alta la vigilanza". L'Oms, si legge infine nel focus, "sconsiglia l'applicazione di qualsiasi restrizione ai viaggi o al commercio sulla base delle informazioni attualmente disponibili su questo evento".
La Spagna ha dato il via libera a un attracco alle Canarie
Intanto, gli altri 146 a bordo della Hondius, provenienti da 23 nazioni diverse, rimangono ancorati al porto di Praia, capitale di Capo Verde. Martedì la Spagna ha acconsentito, in seguito a una richiesta dell'Oms e dell'Unione Europea, a permettere alla nave da crociera di attraccare alle Isole Canarie per gestire l'assistenza sanitaria di passeggeri ed equipaggio secondo un rigoroso protocollo internazionale. "Il porto specifico non è ancora stato determinato", hanno comunicato fonti del ministero della Salute. Prima del via libera del ministero della Salute, il governo delle Canarie aveva espresso contrarietà e il presidente regionale, Fernando Clavijo, aveva dichiarato che la nave "dovrebbe essere assistita dove si trova" sottolineando la preoccupazione per la gestione dell'emergenza.
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