La nave da crociera mv Hondius con bandiera olandese, sulla quale si sono verificati 3 decessi, è ancorata al largo di Capo Verde con a bordo casi di Hantavirus (2 confermati e 5 sospetti). "Le autorità spagnole hanno affermato che la accoglieranno per condurre un'indagine epidemiologica completa, una disinfezione e per valutare il rischio per i passeggeri", ha detto l'Oms. Poco dopo il ministero spagnolo della Sanità ha precisato che è in corso "uno stretto monitoraggio” e non è ancora stata presa una decisione

L'Oms ha annunciato che la Spagna “accoglierà” la nave da crociera mv Hondius, ancorata al largo di Capo Verde con a bordo casi sospetti di Hantavirus e sulla quale si sono verificati tre decessi. L'Organizzazione mondiale della sanità ha aggiunto che il Paese condurrà un'indagine sul possibile focolaio e una valutazione del rischio per i passeggeri. Poco dopo, Madrid ha frenato: il ministero spagnolo della Sanità ha precisato che è in corso "uno stretto monitoraggio” e non è ancora stata presa una decisione. La nave batte bandiera dei Paesi Bassi.

Il bilancio sui casi di Hantavirus

L’Oms, in una nota, ha anche fatto un bilancio della situazione: tra le persone a bordo della nave da crociera bloccata al largo di Capo Verde, ha spiegato l’Organizzazione mondiale della sanità, due casi di Hantavirus sono stati confermati e altri cinque sono sospetti, con tre decessi. "Al 4 maggio 2026 sono stati identificati sette casi: due casi di Hantavirus confermati in laboratorio e cinque casi sospetti. Tra i sette casi ci sono tre decessi, un paziente in condizioni critiche e tre persone che hanno riportato sintomi lievi", si legge nella dichiarazione. Tre delle persone non sono più a bordo della nave e quattro rimangono a bordo.

Si cercano i passeggeri di un volo

L'Oms ha anche annunciato di aver avviato le procedure per rintracciare i passeggeri del volo con cui una cittadina olandese, infetta da hantavirus, è stata evacuata dall'isola di Sant'Elena a Johannesburg, in Sudafrica, dove è deceduta in ospedale. La donna olandese di 69 anni, il cui marito di 70 anni è morto a bordo della nave, è sbarcata a Sant'Elena il 24 aprile "con sintomi gastrointestinali" e si è poi imbarcata il giorno successivo per Johannesburg, ha dichiarato l'Oms. È deceduta il 26 aprile e la sua infezione da hantavirus è stata confermata ieri. "È stata avviata una ricerca per rintracciare i passeggeri di questo volo", ha precisato l'organizzazione in un comunicato.

L’infezione da Hantavirus

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha spiegato che l'infezione da Hantavirus nell'uomo "si contrae principalmente attraverso il contatto con urina, feci o saliva di roditori infetti. Si tratta di una malattia rara ma grave, potenzialmente mortale. Sebbene non comune, in precedenti epidemie di virus Andes (una specie specifica di Hantavirus) sono stati segnalati casi limitati di trasmissione da uomo a uomo". L'Oms, ha riferito la stessa organizzazione, al momento "valuta il rischio per la popolazione mondiale derivante da questo evento come basso e continuerà a monitorare la situazione epidemiologica e ad aggiornare la valutazione del rischio".