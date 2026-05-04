I passeggeri a bordo della nave da crociera Hondius con sintomi dell'hantavirus sarebbero stati infettati prima di salire a bordo: il virus, che causa febbre emorragica e viene trasmesso dai roditori, ha un lungo periodo di incubazione ed è improbabile che tutto sia iniziato durante la corciera. L'Oms ha confermato tre decessi, tra cui una coppia di coniugi olandesi di 70 e 69 anni: uno di loro è risultato sicuramente positivo al virus. Un cittadino britannico di 69 anni è ricoverato in terapia intensiva a Johannesburg, due membri dell’equipaggio sono in gravi condizioni e si trovano ancora sulla nave, ancorata al largo di Capo Verde, e verranno rimpatriati dai Paesi Bassi, come ha reso noto la compagnia di crociere olandese Oceanwide Expeditions.