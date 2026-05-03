Focolaio di sindrome respiratoria acuta su nave da crociera: due morti

Un'epidemia di hantavirus si è verificata a bordo della MV Hondius mentre era in viaggio da Ushuaia, in Argentina, a Capo Verde. Un terzo passeggero è stato ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Johannesburg. Oms: "Stiamo indagando"

Un'epidemia di "grave infezione respiratoria acuta" a bordo di una nave da crociera nell'Atlantico ha causato due morti e il ricovero di una terza persona in terapia intensiva a Johannesburg. La notizia è stata diffusa dal ministero della Salute sudafricano secondo cui l'epidemia si è verificata sulla MV Hondius, in viaggio da Ushuaia, in Argentina, a Capo Verde. La prima persona a manifestare i sintomi è stata un passeggero di 70 anni. È deceduto a bordo della nave e la sua salma si trova attualmente sull'isola di Sant'Elena, territorio britannico nell'Atlantico meridionale, ha dichiarato il portavoce sudafricano. Anche la moglie, 69enne, si è ammalata a bordo ed è stata evacuata in Sudafrica, dove è deceduta in un ospedale di Johannesburg. Il terzo passeggero, un cittadino britannico di 69 anni, che è stato evacuato e successivamente ricoverato, è risultato positivo all'hantavirus, una famiglia di virus che possono causare febbre emorragica, ha affermato il portavoce sudafricano Foster Mohale.

Oms: "Sono in corso indagini"

Secondo il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti, gli hantavirus si diffondono attraverso i roditori, in particolare tramite il contatto con urina, feci e saliva. "L'Oms è a conoscenza dei casi di grave infezione respiratoria acuta a bordo di una nave da crociera in navigazione nell'Atlantico", ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità all'AFP a Ginevra. "Sono in corso indagini e una risposta coordinata a livello internazionale in materia di sanità pubblica. Condivideremo ulteriori informazioni non appena saranno disponibili".

La nave può ospitare fino a 170 passeggeri

La MV Hondius è una nave da crociera polare gestita da una compagnia turistica olandese, Oceanwide Expeditions. Una delle crociere offre un itinerario con partenza da Ushuaia e destinazione Capo Verde, con tappe nelle isole della Georgia del Sud e di Sant'Elena. Secondo diversi siti di monitoraggio navale online, la MV Hondius si trovava domenica al largo del porto di Praia, la capitale di Capo Verde. La nave può ospitare circa 170 passeggeri e ha un equipaggio di circa 70 persone.