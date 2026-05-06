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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Guerra Iran, Trump annuncia breve sospensione del Project Freedom a Hormuz. LIVE

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Il presidente Usa ha dichiarato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi attraverso lo Stretto di Hormuz dopo un solo giorno, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. "Il Project Freedom verrà sospeso per un breve periodo di tempo per vedere se l'accordo può essere finalizzato e firmato", ha scritto sul suo social network Truth

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Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi attraverso lo Stretto di Hormuz dopo un solo giorno, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. "Il Project Freedom (il passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz) verrà  sospeso per un breve periodo di tempo per vedere se l'accordo può essere finalizzato e firmato", ha detto Trump sul suo social network Truth.

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Trump annuncia una breve sospensione del Project Freedom a Hormuz

Donald Trump sospende il Project Freedom. "Su richiesta del Pakistan e di altri Paesi, in considerazione del formidabile successo militare conseguito durante la campagna contro l'Iran e, inoltre, del fatto che sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con i rappresentanti iraniani, abbiamo concordato reciprocamente che, pur rimanendo il blocco pienamente in vigore ed efficace, il Project Freedom (il transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz) sarà sospeso per un breve periodo, al fine di verificare se l'accordo possa essere finalizzato e sottoscritto". Lo scrive il presidente Usa su Truth. 

Rubio: "Bozza risoluzione Onu sulla libertà di navigazione di Hormuz"

Su indicazione del presidente Trump, gli Usa, con Bahrein e partner del Golfo - Arabia Saudita, Eau, Kuwait e Qatar - hanno redatto una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu per "difendere la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz", con lo stop ad "attacchi, posa di mine e pedaggi". Il segretario di Stato Marco Rubio ha rimarcato la necessità che "l'Iran riveli numero e ubicazione di mine marine posate" e collabori alla loro rimozione, sostenendo un corridoio umanitario, si legge in una nota. L'auspicio è di voto "nei prossimi giorni" col sostegno di Consiglio di Sicurezza e "un'ampia base di co-sponsor.

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