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Project Freedom, le ragioni dell'operazione e i rischi per la pace

Luciana Grosso

Ispi

L’operazione militare-umanitaria ideata dal Presidente Usa dovrebbe consentire il passaggio delle navi bloccate a nord attraverso lo stretto di Hormuz. Ma cosa c'è dietro ed è realmente applicabile? E quali conseguenze potrebbe avere in termini di raggiungimento di un accordo di pace?

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