Introduzione

Con l'inizio della guerra in Iran, lo Stretto di Hormuz è diventato il centro della strategia militare americana nel Golfo persico. Il comando centrale degli Stati Uniti ha lanciato lo scorso weekend una nuova operazione denominata Project Freedom con l’obiettivo di riaprire lo Stretto, snodo cruciale per il commercio globale. Si tratta infatti di un corridoio considerato vitale per gli scambi internazionali, la cui operatività è stata compromessa dall'inizio della guerra contro l'Iran. La missione, voluta da Donald Trump, è finalizzata a fornire supporto alle navi mercantili che intendono attraversare liberamente l'area. L'intento è quello di assicurare condizioni che permettano il passaggio in sicurezza lungo una delle rotte marittime più strategiche al mondo. Tuttavia, l'iniziativa si è scontrata subito con la dura reazione dell'Iran, che rivendica di aver impedito l'ingresso di unità navali Usa e attacchi contro navi americane, mentre restano forti criticità operative e di sicurezza in un teatro dove da settimane continua il braccio di ferro tra Teheran e Washington. Ma quali e quante sono le forze impiegate in 'Project Freedom'? E in quale modalità gli americani saranno il loro sostegno?