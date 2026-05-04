In base agli ultimi dati disponibili, forniti dall'Istat, secondo il Codacons "un'inflazione al +2,8% si traduce, a parità di consumi e considerata la spesa totale delle famiglie, in una stangata media da +926 euro annui per la famiglia tipo che sale a +1.279 euro annui per un nucleo con due figli". A pesare, tra le altre voci, sono i combustibili liquidi aumentati del 38%, il gas del 13% e i biglietti aerei di oltre il 18%. In sostanza, è emerso come in soli due mesi l'effetto Iran abbia portato nel nostro Paese un maxi-rialzo di prezzi e tariffe di numerosi prodotti con un impatto sulle tasche degli italiani non indifferente e con rincari che si riversano anche su altre voci, come la spesa di frutta e ortaggi.

LEGGI ANCHE: Diesel e benzina, scatta lo sconto sulle accise: cosa cambia