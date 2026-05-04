"Siamo consapevoli che la guerra in corso ha significative conseguenze sul prezzo dell'energia e potrebbe averne anche sulle forniture, questo dipende dalla durata del conflitto. L'Italia è in condizioni migliori di altri Paesi, in una condizione ben diversa rispetto al passato, siamo diventati hub di transito del gas naturale e anche gli stoccaggi si attestano su livelli elevati superiori al 50%, il più alto in Ue", aveva già rassicurato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nel corso di un question time alla Camera sulla situazione degli approvvigionamenti energetici in relazione al conflitto in Iran. "Abbiamo lavorato con determinazione alla diversificazione delle fonti da altri Paesi, diventando così hub di transito del gas naturale, in particolare dal Nord Africa, Azerbaijan e Stati Uniti tramite Gnl", ha aggiunto.