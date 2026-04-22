Gas russo in Europa, dalla Spagna all'Italia: chi lo sta comprando

Introduzione
Nonostante le sanzioni Ue alla Russia, con l'approvazione anche del ventesimo pacchetto, l'Europa continua a comprare il gas dalla Russia: si tratta infatti di un embargo, quello sul gas, che deve ancora entrare in vigore.
Quello che devi sapere
Esportazioni russe in aumento
Negli ultimi sei mesi, l'acquisto di gas russo da parte dell'Europa è quasi raddoppiato: a marzo l'Ue ha dato a Putin un miliardo e mezzo di euro.
Acquisti europei di gas russo
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Chi ha comprato più gas russo
Più degli altri, nel mese di marzo, ha comprato la Spagna; ma anche l'Ungheria, la Francia, il Belgio. Mentre invece l'Italia non ha acquistato gas russo.
Chi compra gas russo nella Ue?
Il gas liquefatto
Anche alla fonte, il gas russo viene liquefatto dalla società Yamal, i cui azionisti sono perlopiù russi, ma anche francesi e cinesi.
Chi controlla il gas liquefatto russo?
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