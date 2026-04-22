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Gas russo in Europa, dalla Spagna all'Italia: chi lo sta comprando

Economia

Introduzione

Nonostante le sanzioni Ue alla Russia, con l'approvazione anche del ventesimo pacchetto, l'Europa continua a comprare il gas dalla Russia: si tratta infatti di un embargo, quello sul gas, che deve ancora entrare in vigore.

Quello che devi sapere

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Esportazioni russe in aumento

Negli ultimi sei mesi, l'acquisto di gas russo da parte dell'Europa è quasi raddoppiato: a marzo l'Ue ha dato a Putin un miliardo e mezzo di euro. 

Acquisti europei di gas russo
Acquisti europei di gas russo
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Chi ha comprato più gas russo

Più degli altri, nel mese di marzo, ha comprato la Spagna; ma anche l'Ungheria, la Francia, il Belgio. Mentre invece l'Italia non ha acquistato gas russo.

Chi compra gas russo nella Ue?
Chi compra gas russo nella Ue?
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Il gas liquefatto

Anche alla fonte, il gas russo viene liquefatto dalla società Yamal, i cui azionisti sono perlopiù russi, ma anche francesi e cinesi.

Chi controlla il gas liquefatto russo?
Chi controlla il gas liquefatto russo?
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