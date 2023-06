Ucraina, evacuazioni zone allagate dopo esplosione diga Kakhovka

A causa del danneggiamento dell’infrastruttura, che si trova sul fiume Dnipro, secondo funzionari di Kiev sono a rischio oltre 40mila persone. Timori anche per il delta del fiume, una delle aree agricole più fertili del Paese. L’Onu: "La gravità di questo episodio sarà comprensibile nei prossimi giorni, ma è già chiaro che avrà conseguenze enormi per migliaia di persone". Per l'ambasciatore di Kiev al Palazzo di Vetro si è trattato di un "attacco terroristico", il suo omologo russo accusa Kiev